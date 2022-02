Questa edizione del GF Vip, il noto reality show condotto con grande competenza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, sta volgendo al termine. Il GF Vip infatti terminerà il 14 di marzo con la finale. Dopo mesi di convivenza forzata ovviamente il clima tra i concorrenti non sembra essere dei migliori.

Fonte Studio GF Vip

Ormai i giochi e le strategie si sono ben delineate. I litigi e le polemiche sono all’ordine del giorno e gli unici che sembrano esserne immuni sono Alessandro e Sophie. I due seppur con alti e bassi non sono mai arrivati a litigare. Nel frattempo Barù sembra aver attirato l’interesse di Jessica Selassiè, ma l’uomo sembra più interessato a Soleil.

Quest’ultima ha denotato un certo interesse per un nuovo entrato, Antonio, con il quale sembra esserci un buon feeling. Durante l’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto fare una domanda personale a Kabir Bedi. Il conduttore ha chiesto il perché del suo legame con la sciarpa che indossa.

L’attore ha cominciato a parlare di un momento molto buio della sua vita e della sua carriera. Dopo il grande successo ottenuto in Italia con Sandokan l’attore ha deciso di avventurarsi in America. A Hollywood ha raccontato di aver avuto vita difficile ad ottenere ruoli importanti.

E poi a causa di mancanza di lavoro ha rivelato di essere rimasto senza soldi, in bancarotta. Kabir per cercare di risolvere questo grande e serio problema ha confessato di aver dovuto vendere una collana d’oro comprata insieme alla sciarpa sopracitata in Italia.

Questi due oggetti erano un ricordo dello splendido momento passato nel “bel paese”. Dopo essersi risollevato Kabir Bedi ha detto di aver cercato ovunque la collana senza esserci riuscito. Quindi di quel bel periodo italiano gli resta la preziosa sciarpa.

Nel frattempo la vita scorre nella casa più spiata d’Italia in attesa di arrivare alla finale. Ovviamente ci aspettiamo ancora molti altri colpi di scena prima di arrivare alla fatidica data.