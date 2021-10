Come tutti gli anni al GF Vip, la seguitissima trasmissione condotta da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a serate di festa sfrenata. In questa edizione c’è stata sabato. Gli inquilini infatti hanno fatto baldoria ballando e bevendo fino a tarda notte.

Fonte Studio GF Vip

Durante questa serata Nicola Pisù e Miriana Trevisan si sono baciati. Dopo questo episodio il ragazzo ha voluto dormire con la soubrette. Questa cosa ha fatto infuriare la decana del GF Vip Katia Ricciarelli. Il soprano infatti ha esordito dichiarando che alla prima occasione avrebbe nominato Miriana a causa del suo atteggiamento da gatta morta.

Poi ha proseguito definendola bugiarda dicendo che nonostante fosse stata vista in teneri atteggiamenti ha negato tutto. Un comportamento da santarellina che finge. Per di più il tutto con un figlio a casa. Infine visibilmente irritata ha concluso dicendo che la bella napoletana ha costretto Jo Squillo ad andare via dal letto per stare con Nicola. Dopo la cantante ha affrontato Miriana con parole di fuoco.

Fonte Studio GF Vip

“Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto. Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti”. Poi ha proseguito dicendo: “Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto” ha detto seccata la cantante. “Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme” ha concluso arrabbiata.

Fonte Studio GF Vip

Ma Katia è andata oltre dicendo che non difenderà più Nicola, per via della scena vista il giorno stesso. La Ricciarelli descrive il ragazzo sdraiato sul divano in boxer con Clarissa e Sophie vicine intente a rasargli i peli. Una scena raccapricciante per l’artista. Non ci resta che aspettare nuovi sviluppi