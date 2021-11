Ogni anno il GF Vip, il celebre reality Show condotto con grande maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offerto momenti di ilarità e alcune gaffe simpatiche e abbastanza clamorose. In questa edizione ce ne sono state molte riguardo diversi argomenti. L’ultima è abbastanza singolare.

Fonte Studio GF VIp

Daniele Silvestri stava cantando la famosissima canzone “La donna cannone” di Francesco De Gregori quando ha chiesto agli inquilini del GF Vip il nome dell’autore. In molti hanno tardato a rispondere. Molto singolare il fatto che Katia Ricciarelli dall’alto della sua grande cultura musicale, non abbia risposto ad una domanda in realtà facile. In molti sui social si sono detti quantomeno stupiti.

Addirittura un commento diceva che non sapere l’autore di tale capolavoro è più grave di non conoscere la Turandot. C’è da dire che nonostante questa gaffe la Ricciarelli è di sicuro uno dei nomi di spicco di questa edizione. Oltretutto è sicuramente uno dei personaggi che più ha animato lo show. Infatti la cantante è stata più volte al centro di querelle.

L’ultimo suo scontro c’è stato con Miriana Trevisan. La soubrette rea di averla nominata è stata “assalita” dall’artista. “È bugiarda, le tiro una scarpa in testa e gliela buco” ha detto rabbiosa l’artista. Poi ha continuato: “Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti. Io quando chiudo chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta!“ Dopo questa sfuriata le due donne si sono chiarite.

Miriana è anche riuscita a commuoversi per le belle parole che ha detto Katia Ricciarelli. La cantante ha affermato che la soubrette è il suo punto debole perché a lei tiene veramente tanto. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi per capire se è tornato il sereno tra le due oppure se si tratta solo di una tregua.