Il GF Vip continua ad andare in onda regolarmente con il consueto doppio appuntamento settimanale rigorosamente in diretta. Anche questa settimana i gieffini non si smentiscono e riescono a tenere il pubblico incollato al televisore con le loro vicende appassionanti. La puntata del 10 dicembre ha visto i riflettori puntati su Sophie Codegoni.

Fonte studio GF Vip

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è sentita denigrata dai continui attacchi e dalle frecciatine che le manda continuamente Soleil Sorge. La ragazza spesso è stata insultata per i suoi ritocchini estetici, oltre ad essere stata definita come “una persona senza contenuti, stupida e rifatta”. Ma questo comportamento insolente è aggressivo sta costando a Soleil l’inimicizia di tutti i suoi coinquilini.

Ad intervenire in prima battuta è Valeria Marini, che accusa la Sorge di aver rovinato con i suoi commenti un momento di grande cameratismo: quello in cui tutti i concorrenti stavano posando per la copertina di Chi. Ecco il commento della Marini: “Tu hai rovinato quel momento”.

Anche Francesca Cipriani non ci sta e rimprovera duramente gli atteggiamenti di Soleil con queste parole: “Io sono stanca di sentire queste offese e di sentire che si dà alle donne ‘sei tutta di plastica’. Ogni donna ha un percorso nella vita e va rispettato. Io sono stanca di sentire queste cose. Sono stufa, le persone non si offendono”.

Ma non finisce qui. Stefano Codegoni, il padre di Sophie, si è molto risentito per le parole che Soleil ha rivolto a sua figlia. L’uomo non si è trattenuto dal rispondere pubblicamente alla Sorge sui social. Queste le parole dell’uomo: “Meglio farsi le tette che farsi i mariti degli altri”. Una stoccata chiaramente riferita a Soleil e alla sua ambigua frequentazione con Alex Belli. A far scoppiare la lite è una frase di Soleil rivolta a Sophie: “L’unica cosa che puoi fare è buttarti nell’umido”.