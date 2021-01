GF Vip: la mamma di Pretelli critica il figlio: “Stai perdendo consensi”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno preso una bella batosta, durante la speciale puntata del GF Vip. I due, in diretta tv, sono stati fortemente umiliati da qualcuno di inaspettato: la mamma di Pierpaolo. Non è difficile immaginare che la Gregoraci, a questa notizia, abbia stappato lo spumante. Ma come sono andate le cose? Durante l’inedita puntata andata in onda i diretta la notte di Capodanno, a tutti gli inquilini è stata data la possibilità di parlare con i loro affetti più cari.

L’idea era quella di permettere a tutti di scambiarsi gli auguri con la propria famiglia, anche se in modo virtuale. A collegarsi da casa con per parlare con Pretelli è tutta la sua famiglia: la madre, il padre, il fratello minore Giulio e la cognata. Tutti vogliono augurare un nuovo meraviglioso anno a Pierpaolo, ma la donna non intende limitarsi a questo. La mamma di Pretelli, infatti, ha anche voluto dare a suo figlio un consiglio, rimanendo però sul vago e senza essere esplicita.

GF Vip: una critica buttata tra le righe

Una piccola critica buttata tra le righe, che però non è sfuggita a nessuno dei presenti. Le sue parole sono state queste: “In questo periodo stai perdendo moltissimi consensi. Non sprecare quest’opportunità preziosa, che hai sempre sognato”. Ovviamente, sia Pretelli che tutti quelli che hanno ascoltato questa frase hanno subito capito a cosa si riferisse la donna. Infatti, è chiaro che il riferimento fosse alla nascente relazione tra Pierpaolo e Giulia.

Pretelli, dopo un intenso flirt con Elisabetta Gregoraci (e a seguito dell’uscita di lei dalla casa) ha iniziato ad avvicinarsi molto a Giulia Salemi, arrivando a mettere in atto un vero e proprio corteggiamento. Da ultimo, proprio nelle ultime ore del 2020, i due si erano lasciati andare a dei baci passionali in piscina, che sono sembrati un po’ un dejà vu agli occhi dei telespettatori.

Secondo la mamma di Pretelli, queste sarebbero state mosse decisamente azzardate, che stanno mandando i fan del GF Vip di Pretelli su tutte le furie. L’ex velino, sentendo le parole della mamma, è rimasto decisamente spiazzato e non ha saputo rispondere con altro che un sorriso amareggiato.