GF Vip, la paura di Rosalinda Cannavò: “Voglio congelare i miei ovuli”

La nuova edizione del GF Vip continua ad attirare le curiosità dei fans più appassionati. Probabilmente, il grande interesse che il format continua a suscitare è dovuto al successo riscosso dalla precedente. Gli ex gieffini hanno ricevuto una notorietà invidiabile dalla permanenza nella casa più spiata dagli italiani.

Tra loro, sicuramente i telespettatori sono rimasti molto affezionati a Rosalinda Cannavò, che durante la permanenza nel reality di Alfonso Signorini ha iniziato una storia d’amore con Andrea Zenga. L’ex gieffina del GF Vip, di recente ha rivelato qualcosa che ha lasciato i fans della coppia davvero a bocca aperta.

A quanto pare, la donna ha rivelato che uno dei suoi grandi sogni nel cassetto è quello di avere una famiglia con dei figli. Rosalinda, però, sa bene che non è ancora il momento adatto. L’attrice non si sente pronta, ma non è mai troppo presto per fantasticare sul futuro.

La Cannavò, però, ha qualche paura che la tormenta già da un pò, e lo rivela tramite il suo profilo Instagram. “Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa. La cosa che più mi fa paura non è invecchiare per l’aspetto estetico, ma il fatto che questo possa intralciare in futuro la mia voglia di diventare madre e di formare una famiglia” dice.

Ma per fortuna, Rosalinda Cannavò ha già in mente la soluzione adatta: “Sto cercando online su Milano un posto che mi permetta di congelare gli ovuli. In realtà è da un po’ di anni che pensavo questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane”. L’attrice ha rivelato inoltre che si è già informata sulle modalità e i costi di questa operazione. Nonostante il prezzo sia decisamente elevato, la donna ha dichiarato: “Credo che quando si investono per queste cose siano soldi ben spesi”.