Venerdì 1 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip. Anche questa volta ad essere protagoniste del reality più seguito di sempre sono state le emozioni dei concorrenti. In particolar modo, molto commovente è stato l’incontro avvenuto tra il gieffino Nicola Pisu e sua mamma, Patrizia Mirigliani.

Nicola Pisu è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip con al timone Alfonso Signorini. Ieri sera il gieffino si è reso protagonista di un momento davvero commovente. Nicola, infatti, ha incontrato sua mamma Patrizia Mirigliani. Durante l’emozionante incontro tra mamma e figlio, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Come raccontato anche da Alfono Signorini, Nicola Pisu durante la sua vita ha trascorso dei periodi davvero dolorosi. In particolar modo, il gieffino ha raccontato il brutto momento vissuto a causa della droga. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Un periodo davvero doloroso, dunque, che però Nicola Pisu è riuscito a superare grazie all’amore delle persone che da sempre sono rimaste al suo fianco. Tra queste c’è senza dubbio mamma Patrizia Mirigliani che insieme al gieffino si è resa protagonista di un momento molto emozionante. Durante l’incontro tra mamma e figlio, Patrizia Mirigliani ha rivolto a Nicola queste parole:

Quando hai raccontato della denuncia hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perchè volevo salvarti, ho fatto una cosa che una mamma non vorrebbe mai fare […] Oggi siamo qui e siamo uno di fronte all’altro a sperare in una rinascita. Sono orgogliosa di questa tua resistenza, perchè hai avuto tanta paura e timidezza perchè sei troppo sincero e onesto.