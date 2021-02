GF Vip, lo sfogo di Giulia Salemi: “Devo accettare la realtà non vivere di aspettative”

Giulia Salemi ha recentemente terminato la sua esperienza al GF Vip. Di certo questo percorso ha minato una forte amicizia che l’influencer coltivava da prima del reality: quella con Tommaso Zorzi. È la stessa Giulia a confermarlo con le sue considerazioni. L’influencer è stata ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin ed è apparsa decisamente alterata. Nel salotto del talk show la Salemi ha raccontato di aver fatto delle scoperte sconcertanti su Zorzi.

L’influencer, alle spalle della fidanzata di Pretelli, avrebbe detto cose davvero pesanti. Giulia ne è rimasta devastata e probabilmente alla luce di queste nuove informazioni il loro rapporto rischia di non essere più lo stesso. Parlando con Silvia, la Salemi si è sfogata dicendo questo: “Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita. La persona che l’ha detto è molto autoironica. Ma sentirmi paragonare a Amy Winehouse o sentirmi dire che una volta uscita sarei dovuta andare a San Petrignano, mi è spiaciuto. Ma vado avanti, ancora una volta farò finta di niente”.

In effetti, secondo Giulia erano molti gli atteggiamenti di Zorzi che avrebbero dovuto metterla in allarme. Ecco cosa ha rivelato: “Quando siamo entrati eravamo amici. Non abbiamo mai detto di essere migliori amici”. Insomma, Giulia si è accorta che Zorzi non ha mai ricambiato il suo sentimento d’amicizia. Infatti l’influencer poco dopo aggiunge: “Quando si sono innescate una serie di situazioni che non comprendevo, ho deciso di parlargli. E lui, con la sua estrema lucidità, mi ha risposto in maniera secca e fredda, riportandomi alla realtà. Mi ha spiegato che per lui tutta questa amicizia non c’era, alla fine sono stata addirittura definita una conoscente”.

Giulia è veramente delusa dal comportamento di quello che credeva essere un suo amico e punto di riferimento nella casa. Il suo sfogo ripercorre i lunghi anni di amicizia che, secondo Giulia, hanno significato qualcosa solo per lei: “In sette anni abbiamo condiviso tantissimi momenti e le sue parole mi hanno ferito. Questo mi ha fatto capire che devo accettare la realtà e non vivere di aspettative”. Giulia, poi, si riferisce a qualcosa che l’ha ferita in particolar modo: “Essere paragonata a una persona e alla sua storia mi ha fatto male. Tommaso mi ha dato una chiara idea di quello che sono io per lui e di quello che sarà il nostro rapporto”.

Insomma, l’amicizia con Tommaso è storia chiusa. Per fortuna, l’ex gieffina si può consolare pensando che presto riabbraccerà il suo Pierpaolo. Giulia lo aspetta fuori dalla casa, e confessa a Silvia Toffanin: “Pierpaolo mi manca tantissimo. Era da un po’ che non mi innamoravo. Sono entrata da single e con l’idea di rimanerlo. È un qualcosa di graduale, non c’era nulla di premeditato. Siamo diventati prima amici e ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda”. Ormai il GF Vip volge al termine, presto avremo molte delle risposte che aspettiamo.