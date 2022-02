GF Vip: Lulù Selassiè perde le staffe e va su tutte le furie. La principessa si scaglia contro Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per difendere con le unghie e con i denti la sua storia con Manuel.

Fonte Studio GF Vip

A mettere il dito nella piaga è Nathaly Caldonazzo, che va da Lulù per raccontare di una conversazione che ha avuto con Alessandro. La Caldonazzo avrebbe consigliato a Basciano di prendere esempio da Manuel per gestire e migliorare la sua storia con Sophie Codegoni.

Ma le parole di Nathaly pare abbiano scatenato l’ira dentro a casa del GF Vip di Alessandro. Il gieffino ha ricordato alla donna l’inizio travagliato della relazione tra Bortuzzo e la Selassiè e, i loro continui scontri e litigate.

La Caldonazzo non perde tempo e senza indugio va da Lulù per raccontare per filo e per segno le parole che Alessandro ha riservato per loro. La principessa prende di petto la situazione e affronta prima Basciano e poi Sophie: “Lui mi protegge, mi valorizza, non si permette di insultare una donna. Anche quando litigavamo, non lo facevamo mai in modo pesante”.

Poi la Caldonazzo precisa: “Ieri Alessandro mi ha detto che all’inizio voi litigavate così”. Lulù replica: “Ca**ate. Già altri giorni lo diceva e l’ho fermato. Noi abbiamo litigato due volte e sono le volte in cui ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultata. Manuel è un signore”. Per dare più peso alle parole, Nathaly ha ricordato il periodo in cui Manuel non voleva essere baciato.

Lulù spiega che Manuel lo faceva perché, avendo capito di essersi innamorato, aveva paura e tentava di allontanarla. Lulù ha prima chiesto l’intervento di Sophie, che però inaspettatamente ha confermato le parole di Basciano.

La principessa non ci ha visto più. “Non parlate di me e di lui, e per giustificare le vostre discussioni non potete attaccarvi a me e Manuel perché se ci stava Manuel qui vi mandava a quel paese. Non parlate di lui perché non c’è e non può neanche difendersi. Lui non mi ha mai insultata”.