Tutti gli anni al GF Vip, noto reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci propone nuove storie d’amore. In questa edizione sta tenendo banco la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi sono entrati in sintonia sin dall’inizio del GF Vip. Dopo pochi giorni infatti sono arrivati gli abbracci e i baci. In seguito sono arrivati anche a dormire insieme.

Fonte Studio GF Vip

Sin da subito però è stata evidente la gelosia della principessa. Numerose le discussioni in merito tra i due. Uno degli ultimi episodi ha riguardato la vicinanza di Sophie Codegoni al bel Manuel. Il gieffino visto tutto questo, si è sempre più distaccato dalla nobile fino al punto dirle di voler chiudere la loro relazione. Lulù non convinta ha voluto un nuovo confronto insistendo per poter tornare insieme.

“Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai” cercando un consenso del nuotatore. “Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo?” ha continuato Lulù.

“Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Oggi mi hai detto che volevi dei giorni per pensarci, ora mi dici che non ne vuoi più sapere. Quello che c’è fra me e te, non c’è fra te e Sophie, o te e Soleil, o te e Francesca”. Manuel si è innervosito ancor di più ascoltando queste parole. “Il tuo bacio? E’ un atto che non mi interessa avere, non voglio i tuoi baci” ha tuonato Manuel.

Poi ha proseguito: “per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli. All’inizio ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose. Poi il bel nuotatore ha concluso: “Se te ti comporti così con Sophie immagina se ci fidanziamo? Fuori ho trecentomila ragazze attorno. Basta”. Dopo questa ulteriore sfuriata rinuncerà Lulù al suo grande amore? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.