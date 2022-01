GF Vip, Lulù Selassié si scontra con Soleil Sorge: “Non mi fai paura”

Nella casa continuano gli scontri e si fanno sempre più accesi e piccanti. Questa volta si scontrano due titani: Soleil Sorge e Lulù Selassié, iniziato, tutto per un tartufo. Nel corso della giornata di ieri, alcuni gieffini hanno puntato il dito verso la Sorge, accusandola di aver nascosto del cibo per non condividerlo con gli altri coinquilini.

Fonte studio GF Vip

In particolar modo, Lulù spettegola con Barù e accusa Soleil, facendo riferimento a un tartufo sparito. La principessa non ha dubbi: “Avete visto che il tartufo è sparito? Ormai è ovvio che qualcuno l’ha nascosto. Barù il tartufo che c’è arrivato è scomparso e non si trova più. Per principio è brutto, è sbagliato, questa roba non va assolutamente bene. Se avessi nascosto io qualcosa si arrabbiava sul serio lei”.

Ma nella casa del GF Vip niente sfugge e Soleil, che era nelle vicinanze, ha sentito tutto ed è intervenuta: “Dai stai zitta che sei la prima che si nasconde le cose in camera da mesi. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma dai, la torta, la frutta, nascondete di tutto. Nessuno ha principi validi, e poi fate le paladine, ma smettetela sul serio finiscila”.

Ma ormai la Selassié è un fiume in piena e non ha intenzione di fare passi indietro, risponde così a tono (e che tono): “Ascolta, perché devi agitarti così? Stai proprio serena. Sto parlando con loro del tartufo sparito. Se ti inalberi è perché hai la coda di paglia e l’hai nascosto te. Vieni qui e ti agiti, ti tocca la cosa perché sei colpevole di questo. Se eri tranquilla e non avevi fatto nulla non avresti reagito così”.

Ma non basta, Lulù arriva fino in fondo e aggiunge: “Tu non fai parlare e quindi io urlo ancora di più. Non rompere il ca**o, a una certa basta. Aggredisci tutti e pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura di te, io non ho paura smettila. Adesso basta, ciao parla sola, continua. Ma che ca**o vuoi? Vai a controllare in camera mia, che io non nascondo nulla, ciao e addio”.