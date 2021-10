Come ogni anno al GF Vip, il noto e amatissimo reality show condotto con sapienza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha sempre riservato nuovi amori. Anche quest’anno è stato così con la relazione nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Questa storia però da qualche tempo si è conclusa con il nuotatore che ha allontanato la principessa.

Ora si è arrivati ad un rapporto abbastanza freddo. Il giovane ha cominciato a passare il suo tempo con il suo amico Aldo Montano, Sophie Codegoni, Nicola Pisù e gli altri concorrenti del GF Vip. La principessa invece ha cominciato a viversi la sua esperienza in modo diverso. Infatti la nobile dopo aver accusato il colpo e aver cercato di ritornare insieme al bel gieffino, ha proseguito la sua permanenza in casa abbastanza in solitaria.

Molto colpita è rimasta Sonia Bruganelli che l’ha resa immune. In ogni caso i rapporti tra i due ragazzi sono abbastanza tesi, al punto che li ha portati ad avere un battibecco molto velenoso. Questo alterco è avvenuto quando Lulù ha cominciato a disegnare alcune maglie per la sorpresa di compleanno del figlio di Ainett Stephens Christopher.

La nobile ha ricevuto i complimenti di Aldo Montano mentre Manuel ha fatto una battuta infelice. Lulù però gli ha risposto molto prontamente. “Bella mer**, si…” ha esordito il nuotatore. Lulù ha subito ribattuto: “Si, veramente…Tanto è quella che indosserai tu quindi si addice al soggetto”. Manuel ha accusato il colpo e ha chiuso dicendo di lasciarla parlare.

Questo botta e risposta non è passato inosservato a Gianmaria Antinolfi che si trovava nei paraggi. Il giovane ha detto a Lulù che era stata pungente e lei ha candidamente risposto che stava solo giocando. In seguito Manuel ha ribadito a Nicola Pisù di non volere una relazione con la principessa a causa dei suoi atteggiamenti. Non ci resta che aspettare ulteriori eventi riguardo questa coppia “scoppiata”.