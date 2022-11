GF Vip: Nikita va in confessionale e parla del suo interesse per uno dei Vipponi

Nikita Pelizon rilascia le sue prime dichiarazioni al confessionale in merito a uno dei nuovi Vip da poco approdati al programma. Si tratta del suo interesse per uno di loro, Luca Onestini, che stando alle sue dichiarazioni sarebbe stato notato da lei sui social.

In seguito ai nuovi ingressi nella casa più chiacchierata della televisione ci sono state tante novità. Una di queste è stata la confessione di Nikita Pelizon.

La modella sembrerebbe avere una storia al di fuori del programma. Si tratterebbe dell’imprenditore, Valerio Tremiterra di 51 anni. In ogni caso avrebbe confessato anche un interesse nei confronti di uno dei Vip entrati nell’ultima diretta del programma.

Infatti durante l’ultima puntata sono stati 6 i nuovi Vip approdati al reality. Tra questi uno di loro in particolare aveva suscitato in lei molta attenzione. Si tratta del bel ventinovenne Luca Onestini. Il modello aveva già partecipato al programma in una precedente edizione durante la quale era stato uno dei principali protagonisti.

Luca era aveva partecipato come uno dei maggiori protagonisti anche per via della fine del suo amore con Soleil Sorge. Ricordiamo che l’influenzer decise di lasciarlo con una lettera durante una diretta. In seguito a quella vicenda Onestini decise di voltare pagina e trovò nuovamente l’amore proprio all’interno del programma.

Si trattava di Ivana Mrázová con la quale è rimasto legato fino a poco tempo fa. Attualmente Luca si dichiara single ed è forse per questo che Nikita ha deciso di dichiarare in confessionale il suo interesse nei suoi riguardi.

La Pelizon si è lasciata andare ai suoi pensieri dicendo di aver notato Luca sul web ma di non aver mai avuto il coraggio di farsi avanti visto che era fidanzato. Ha aggiunto di essere rimasta sorpresa del suo ingresso e di trovarsi anche un po’ a disagio per questo. In ogni caso ha dichiarato anche di avere intenzione di mantenerne le distanze.

Infatti la gieffina aveva anche confessato di pensare molto a Valerio che la aspetta fuori. L’imprenditore ha anche inviato un aereo a Nikita nel quale aveva fatto scrivere un messaggio simbolico per incoraggiarla. Malgrado la Pelizon si dichiari felice per questa sua sorpresa dall’altra parte sembrerebbe non aver gradito un video mandato in onda da Signorini.

Si trattava di un video inviato al programma dallo stesso Tremiterra. Erano immagini di momenti che i due avevano vissuto insieme per questo NIkita non era stata molto contenta del fatto che fossero state rese pubbliche. Infatti la concorrente aveva dichiarato che si trattava secondo lei di un video che ritraeva momenti di vita privata e che per questo sarebbero dovuti rimanere tali.

