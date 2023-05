GF Vip, Oriana Marzoli ha smesso di seguire Daniele Dal Moro su Instagram

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono i personaggi più chiacchierati del momento. I nomi dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip in questi ultimi giorni. Il motivo? Sembra che Oriana e Daniele si siano lasciati in queste ultime ore sta facendo preoccupare molto i fan un gesto di cui si è resa protagonista l’ex gieffina nei confronti di Daniele. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nonostante la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sia ancora stata confermata né smentita, sono molti gli indizi che confermerebbero che la storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sia ormai naufragata.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto che ha allarmato tutti i fan degli ‘Oriele’. L’ex gieffina ha infatti smesso di seguire Daniele Dal Moro su Instagram. Inutile dire che il gesto di Oriana sta facendo molto chiacchierare e tutti sono curiosi di scoprire cosa sta succedendo.

Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio e non hanno ancora confermato né smentito le voci sulla loro presunta rottura. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro forniranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Nel frattempo c’è da dire che qualche ora fa è intervenuta Micol Incorvaia che si è espressa sui due ex gieffini con queste parole: