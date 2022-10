GF Vip, Pamela Prati e il contratto con una strana clausola: di cosa si tratta

Pamela Prati è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca per rosa per un’indiscrezione emersa in merito al suo contratto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pamela Prati costantemente al centro del gossip. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la showgirl e regina del Bagaglino non ha mai smesso di far parlare di sé. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo il contratto stipulato tra la gieffina e gli autori del Grande Fratello Vip.

Stando alle voci circolanti, pare che Pamela Prati abbia accettato di far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ad una condizione. A lanciare lo scoop sulla gieffina è il portale ‘Pipol Tv’. In questi giorni il giornale ha smentito le voci in circolazione riguardo il presunto ingresso nella casa di Eliana Michelazzo. Il motivo? Sembrerebbe che il contratto stipulato da Pamela Prati per entrare nella casa del GF Vip abbia una clausola che impedisca all’agente di far parte del cast del reality.

A riguardo, questo è quanto riportato da ‘Pipol Tv’:

Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GFvip7. A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio.

E, continuando, il portale sgancia poi la bomba:

Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana.

Non è la prima volta che la Eliana Michelazzo viene rifiutata dal Grande Fratello. Si vocifera infatti che nel 2019 l’agente chiese di far parte del cast del GF condotto da Barbara D’Urso. Anche in quell’occasione, però, il sogno della Michelazzo di vivere l’esperienza del reality sfumò.