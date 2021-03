GF Vip, panico in studio Alfonso Signorini: “Ho paura davvero”

La finale del GF Vip è stata carica di momenti di tensione, ma anche di sketch esilaranti. Da qualche settimana c’è aria di burle nello studio del reality e ieri abbiamo assistito al capitolo finale di questa guerra. Tra un’eliminazione e l’altra, mentre ci si avvicinava alla scoperta del vincitore, in studio è arrivata una mucca. L’animale sembra ben contento del suo posto, con tanto di box e fieno.

Ovviamente, si tratta dell’ennesimo scherzo di Cristiano Malgioglio ai danni di Alfonso Signorini. Evidentemente il cantautore non ha mandato giù la torta che il conduttore gli ha spalmato in faccia dopo l’ultima diretta ed ha deciso di vendicarsi. Dunque Cristiano Malgioglio, con la complicità di Elisabetta Gregoraci, prende le redini dello studio del GF Vip e portano Alfonso con loro dietro le quinte.

Lì c’è qualcuno che non vede l’ora di incontrare Signorini: la mucca Gina.

Cristiano, subito spiega: “Alfonso ha il terrore dei topi e delle mucche”. A Malgioglio, poi, non resta che sbellicarsi dalle risate nel vedere la reazione del presentatore. Signorini infatti fugge via terrorizzato e si allontana di fretta dalla povera mucca. In conduttore cerca di ironizzare e afferma: “Ha firmato il contratto, è una nuova concorrente”. Quando finalmente Signorini riesce a recuperare un battito normale, cerca di dare qualche spiegazione ai telespettatori.

Signorini, rivolto al pubblico, dice: “Immagino la gente che creda che sia tutto finto, io non sto fingendo ho paura davvero!”. Insomma, anche in questo caso per Alfonso poteva andare meglio. Chissà se si offenderà. In effetti anche l’ultimo scherzo che Cristiano Malgioglio aveva architettato per Signorini era riuscito a far infuriare il presentatore. Con la complicità della produzione, Malgioglio aveva fatto ritrovare ad Alfonso un finto topo nello studio.

Anche in quel caso la scena è stata molto divertente e Signorini si è preso un bello spavento. Cristiano ha organizzato tutto per filo e per segno e si è anche improvvisato attore, fingendo urla e spavento insieme agli altri presenti alla vista del finto topo. Signorini se l’è data a gambe levate, appena capito cosa stesse succedendo. Non solo, Alfonso si deve essere arrabbiato parecchio per il primo scherzo, dato che non ha rivolto la parola all’amico Cristiano per diversi giorni.