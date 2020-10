Patrizia De Blanck nasconde un orologio in valigia. Smascherata dalla regia

In questo GF VIP i colpi di scena non mancano mai. Le regole del reality sono chiare: niente contatti con l’esterno, niente percezione del tempo. Ma qualcosa sembra che sia sfuggito alla redazione.

FONTE STUDI CASA GF VIP

I concorrenti controllano spesso l’orologio del forno per avere idea dell’orario, ma ovviamente la redazione fa credere loro che l’ora segnata è fittizia. Alle 00:20 Pierpaolo Pretelli in confessionale chiede che ore sono. La redazione risponde 2:00 della notte.

Il gieffino appresa la notizia invita tutti i suoi compagni ad andare a dormire facendo presente che si è fatto veramente tardi, presenti ci sono Enock e Patrizia De Blanck. La contessa con molta naturalezza risponde: “Le due? Che ore sono? Sballato? No vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla l’orario è giusto io ho l’orologio. C’ho l’orologio e te lo dico io subito“.

FONTE STUDI CASA GF VIP

Adua Del Vesco poco distante ascoltando la conversazione comincia a porsi delle domande: “Ma quindi oggi abbiamo pranzato alle 5? Allora tutti questi giorni abbiamo fatto le cose in ritardo?. Eppure non mi sembrano le 2 di notte è assurdo ci conviene andare a dormire“.

La contessa non contenta e non rendendosi conto del mancanza di rispetto del regolamento del GF Vip, tira fuori il suo orologio. L’oggetto era stato accuratamente nascosto all’interno della sua valigia. La De Blanck rivolgendosi a Enock dice: “Avevo ragione è mezzanotte e venti. Adesso vatti a sistemare e poi dormi“.

GF Vip: Enock rivela la verità

Il ragazzo un volta fuori dalle stanza si precipita da Pierpaolo per rivelargli la verità: “Guardate che l’orario è quello giusto, ti hanno detto una bugia, è l’ora esatta quella del forno”.

La bugia della regia del GF Vip è stata smascherata dalla De Blanck. Cosa accadrà alla contessa per aver violato tale regola? Non ci resta che attendere. Sicuramente Alfonso Signorini, che conosce molto bene lo spirito ribelle di Patrizia, avrà modo di chiarire l’accaduto.