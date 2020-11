Ieri è andata in onda la nuova puntata del GF Vip. Stefania Orlando è stata nominata addirittura 4 volte, eppure c’è qualcosa che al pubblico suona strano. È una delle nomination a creare sospetti nei telespettatori e anche in studio. Tutte le ragazze hanno fatto la loro nomination usando le foto e soprattutto senza consultarsi tra loro.

Anche Patrizia De Blanck ha nominato la Orlando,e giustifica tale scelta in modo abbastanza ambiguo: “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto”. A notare che questa frase aveva qualcosa di strano è stata Antonella Elia, opinionista del programma.

Antonella non ha perso tempo, e subito ha riferito al conduttore quello che aveva colto col suo orecchio attento:

“Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”.

Signorini, invece di prendere provvedimenti, è apparso abbastanza confuso, dicendo poi che le parole della contessa erano state forse casualo. Dopo la diretta, però, è stata proprio Patrizia De Blanck a farsi beccare con le mani nel sacco.

La nobildonna ha spiegato proprio alla Orlando di non aver rispettato le regole. A quanto pare, Patrizia De Blanck ha tenuto con se due foto aver infranto il regolamento e di aver tenuto due delle foto con sé.

Infine, avrebbe nominato la Orlando proprio perché ormai certa che sarebbe arrivata al televoto: “Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1,2,3 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti”. Chissà se stavolta la redazione prenderà provvedimenti o questa resterà l’ennesima marachella impunita? Non ci resta che attendere.