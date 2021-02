GF Vip: Patrizia De Blanck mette in guardia Giulia Salemi: “Attenta a Pierpaolo”

Il GF Vip è un susseguirsi di gossip e confronti e anche quelli che sono ormai ex gieffini non smettono di avere voce in capitolo. Oggi a dire la sua è Patrizia De Blanck, che fa un excursus sui Prelemi in un’intervista al settimanale Nuovo. C’è da dire che la Contessa del popolo non ha mai avuto un rapporto significativo con Giulia Salemi.

Anzi, è uscita dalla casa decisamente imbestialita con l’influencer (dato che era stata proprio lei a nominarla) ma nonostante questo vuole metterla in guardia. Secondo Patrizia, Giulia dovrebbe fare molta attenzione a Pierpaolo. Infatti la Contessa ritiene che, a dispetto di quanto l’ex velino assicura, Pretelli sta in realtà ancora pensando ad Elisabetta Gregoraci. La De Blanck spiega il suo punto di vista nell’intervista: “Non credo molto in questo amore. Penso che quella di Pierpaolo sia una sceneggiata che gli serve per far parlare di lui. Poi può darsi che sia cominciata come una sceneggiata e che finisca con un sentimento vero, ma nutro profondi dubbi”.

A far dubitare la Contessa non è il sentimento della Salemi, ma l’affidabilità di Pierpaolo. Infatti, poco dopo la nobildonna aggiunge: “Giulia può anche essere innamorata di Pierpaolo, non lo metto in dubbio, ma la esorto a stare attenta perché lui non ha mai dimenticato la Gregoraci”. Poi Patrizia spiega perché EliGreg è una minaccia così reale per il rapporto dei Prelemi: “Lei ha un background importante e una vita affascinante, in grado di conquistare facilmente un uomo. A Pierpaolo, ogni volta che la rivede, brillano gli occhi di una luce diversa”.

Infine, la De Blanck riserva alla Salemi un avvertimento: “Giulia deve stare attenta perché se il loro amore dovesse decollare anche fuori dal GF Vip e una sera Pierpaolo dovesse ritrovare Elisabetta nello stesso ristorante… non rimarrebbe indifferente. Giulia dovrà sempre fare i conti con il fantasma della Gregoraci”.

Possibile che Patrizia abbia ragione? O magari semplicemente quello che stava per nascere tra Pretelli e la Gregoraci è stato esagerato dalle dinamiche televisive? D’altronde, Elisabetta ha dimenticato in fretta Pretelli e lui non è stato da meno. La storia di Giulia e Pierpaolo dipende da loro soltanto e ormai Elisabetta Gregoraci dovrebbe essere solo un ricordo.