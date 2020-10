Alle orecchie della redazione GF Vip non sfugge nemmeno una parola, anche quando si tratta di sussurri. Lo ha ben dimostrato Adua Del Vesco quando, per aver sussurrato nell’orecchio di Dayane Mello la presunta omosessualità di Massimiliano Morra, ha tirato su un polverone di dimensioni bibliche.

Stavolta, però, a farsi cogliere in flagrante non è Adua, di cui ormai non si sente quasi più parlare, bensì Patrizia De Blanck. Pare che la Contessa, a ridosso delle nomination, ignara di essere ascoltata in quel momento, avvicinandosi ad Elisabetta Gregoraci le ha mormorato all’orecchio: “Nominiamo Stefania, quella mi sta sul c**o”.

Tra le antipatie della Contessa del GF Vip c’era anche Stefania Orlando, che però non poteva essere oggetto di nomina, grazie all’immunità che ha avuto per intercessione di Tommaso Zorzi. Così, alla fine a rimetterci è stata Guenda Goria, che è stata eliminata dal televoto.

In ogni caso, Patrizia diventa una presenza sempre più invadente all’interno della casa. I telespettatori cominciano a non tollerare la sua totale mancanza di tatto. Quello che era il più grande pregio della Contessa, le si è assolutamente ritorto contro. Di certo se questa notizia venisse comunicata all’interno della casa gli equilibri cambierebbero idea su molti rapporti.

Moti dei telespettatori stanno rivalutando la spontaneità della De Blanck. Anche all’interno della casa stanno cambiando gli equilibri. I Gruppi che si erano formati: “stanza arancione e stanza blu” cominciano a vacillare. I nuovi ingressi porteranno una ventata di freschezza, che in molti aspettano con ansia.

La redazione e Alfonso Signorini stanno studiando con attenzione i possibili risvolti di ogni singolo personaggio, per avere un quadro vincente, e dare quella marcia in più a questa nuova edizione del GF Vip. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riservano le nuove puntate di questo chiacchieratissimo reality.