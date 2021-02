GF Vip: Pierpaolo Pretelli tona a pensa a Elisabetta Gregoraci: “Ho sbagliato”

Pierpaolo Pretelli si trova ancora nella casa del GF Vip. Ora però dopo l’eliminazione di Giulia Salemi il gieffino è solo. In un momento di riflessione ripensa ad Elisabetta Gregoraci e le rivolge un pensiero: “Ho sbagliato”. Ormai la finale è vicinissima (manca meno di una settimana).

Cinque mesi dentro la casa del GF Vip, sono stati davvero lunghi e le vicende di questo reality, sono state appassionanti e dinamiche. Litigi, emozioni e momenti commoventi sono stati una costante ma ora, come ogni anno, è arrivata l’ora della fine dei conti. La discussa amicizia speciale tra Pretelli e la Gregoraci sembra ormai lontanissima, eppure i sentimenti sono stati forti per i diretti interessati.

Pierpaolo non ha mai nascosto di provare per Elisabetta, sentimenti più forti della semplice amicizia, mentre lei ha da subito messo i suoi paletti. La sua uscita dalla casa ha stravolto tutto: Pierpaolo ha iniziato il suo percorso con Giulia Salemi e anche Elisabetta va avanti per la sua strada fuori dalla casa. Dopo tutto questo tempo, Pretelli, senza Giulia nella casa, rimanda la mente alla Gregoraci e ai momenti trascorsi insieme, fa così delle considerazioni. Con Rosalinda Cannavò l’ex velino aveva confessato: “Magari ho anche sbagliato io a volte”.

Pierpaolo sa che il suo errore è stato quello di immaginare una storia, un ipotetico futuro insieme. Infatti, confessa: “Provavo ad idealizzare un po’ fuori. Capisci che se non scatta qua anche solo un bacio”. La Cannavò a tal proposito ha prontamente risposto a Pretelli: “Ad un certo punto ti sei reso conto che neanche la speranza avevi. Lo sai cosa è stato strano, che ad ogni puntata c’era sempre qualche cosa su di voi”.

Insomma, parole di consapevolezza che Pretelli finalmente ha raggiunto. Forse alla fine di questo reality i due avranno modo di confrontarsi e chiarire una volta per tutte il loro rapporto.