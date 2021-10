Ogni anno il GF Vip, l’amato reality show condotto in maniera irreprensibile da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci propone dei protagonisti dal carattere pungente e polemico. Questa è edizione non è affatto da meno. A spiccare c’è sicuramente la bella Soleil Sorge.

Fonte Studio GF Vip

La giovane influencer sin da subito è stata protagonista di litigi e polemiche con molti inquilini del GF Vip. Tutto questo a causa del suo carattere a dir poco pungente e delle sue esternazioni molto spesso sopra le righe. L’ultima che l’ha vista protagonista risale alla fine della puntata di venerdì. Soleil negli ultimi giorni ha mostrato un certo astio nei confronti del suo “ex” Gianmaria Antinolfi.

Forse a causa della sua insofferenza lo ha definito come uno scarafaggio: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando“. Daniele Silvestri che si trovava vicino a lei le ha subito detto che aveva palesemente esagerato. Dopo questa frase sui social i fan sono apparsi molto divisi.

Alcuni chiedono che vengano presi dei seri provvedimenti nei confronti di Soleil per una frase veramente disgustosa e offensiva. Altri invece hanno giustificato la ragazza dicendo che secondo loro si trattava solo di una metafora magari un po’ colorita. Diverse persone che invece seguono Gianmaria sui social si dicono profondamente dispiaciuti per il ragazzo.

Gli stessi hanno chiesto a gran voce un provvedimento serio per Soleil. Hanno aggiunto che un così bel gioco non deve essere sporcato con queste frasi violente e poco consone. A rafforzare la tesi di quest’ultimi il fatto che anche Daniele Silvestri immediatamente ha detto a Soleil che stava esagerando. Non ci resta che seguire le prossime puntate e vedere le evoluzioni in merito a questo spiacevole avvenimento.