GF Vip: quanti soldi prende Antonella Elia a puntata? Cifra da capogiro

Antonella Elia è il nuovissimo volto fisso del GF Vip. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è aggiudicata di diritto il posto di opinionista, e sta svolgendo il suo compito in modi del tutto inaspettati. Nelle vesti di opinionista, però, Antonella si mostra in modo molto diverso rispetto al solito. Sono molti i fan che lo hanno notato: la Elia è davvero sadica durante le riprese del reality.

Spesso, risponde con toni molto accesi e con affermazioni offensive e denigranti verso i concorrenti. Possibile un così repentino cambio di personalità? Sono tantissimi quelli che a volte addirittura non riescono quasi a riconoscerla e, proprio per questo, alcuni telespettatori hanno avanzato delle ipotesi. I fan, infatti, sospettano che quello della Elia al GF Vip sia un personaggio, molto distante da come lei effettivamente è. Effettivamente, Antonella si è mostrata a volte davvero perfida, come ad esempio quando, parlando con Samantha De Grenet, le ha ricordato di non essere una ragazzina.

In altre occasioni le ha rinfacciato di aver pubblicizzato il gorgonzola. O ancora, sempre contro Samantha, le ha detti senza pietà di avere qualche chilo di troppo ormai. Altre volte l’abbiamo sentita pronunciare parole altrettanto cattive come: “che piacere darle della str***za”, scelta di pessimo gusto, considerato che la De Grenet ha un figlio di 16 anni che la segue da casa. O ancora, le ha dato della “borgatara ripulita”. Insomma, la Elia non è mai stata molto delicata con le persone che detesta, ma stavolta è davvero irriconoscibile.

Che abbiano ragione i fan, e si tratti solo di un personaggio? Evidentemente la cattiveria fa audience e Antonella ha accettato il ruolo di ‘poliziotto cattivo’. Alcune indiscrezioni lasciano intendere che Antonella venga pagata profumatamente per portare avanti questo ruolo di strega cattiva.

La redazione, infatti, spenderebbe fior di quattrini per il suo cachet. Le voci svelano che Antonella “Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva”. Se così fosse di certo Antonella sta prendendo molto sul serio il suo compito e la parte le sta venendo incredibilmente bene. E se invece fosse solo una forte antipatia per la De Grenet? Non possiamo saperlo, ma ci aspettiamo che alla fine del reality sia la stessa Antonella Elia a dirci di più