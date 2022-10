GF Vip, rivelata la cifra che Wilma Goich guadagna ogni settimana

Wilma Goich è una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il suo nome sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il giornale ‘Dagospia’ ha rivelato il lauto cachet che la Vippona percepirebbe ogni settimana. Scopriamo insieme a quanto ammonta la cifra.

Dopo aver svelato la cifra guadagnata da Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip, ‘Dagospia’ ha approfondimento la questione cachet dei concorrenti. Le prime rivelazione sono state fatte su Wilma Goich, concorrente fortemente voluta non solo da Alfonso Signorini ma anche dal resto degli autori.

La sua storia, sia professionale che privata, ha fatto sì che il giornalista la scegliesse come concorrente di questa nuova edizione del reality. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore stanno emergendo numerosi dettagli riguardo il compenso percepito dall’ex moglie di Edoardo Vianello durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, svelato il cachet di Wilma Goich: la cifra è da capogiro

Stando a quanto dichiarato dal giornale ‘Dagospia’, pare che Wilma Goich percepisca un lauto compenso. La sua permanenza nella casa le permetterebbe di incassare 9mila euro a settimana. Visto che la trasmissione è iniziata lo scorso 19 settembre, la cantante avrebbe già incassato più di 20mila euro.

Negli anni Settanta Wilma Goich ha lasciato il segno. Insieme al marito Edoardo Vianello ha formato il gruppo ‘I Vianella’. Wilma ed Edoardo sono stati sposati dal 1967 al 1981 e nel 2020 hanno vissuto un grande dolore.

I due hanno infatti dovuto fare i conti con la dolorosa scomparsa della figlia Susanna, morta prematuramente a causa di un tumore ai polmoni. Fino ad ora la Vippona non ha ancora parlato di questa terribile storia ma sicuramente non mancherà occasione per farlo. In questi giorni Wilma si è ritrovata al centro di un vero e proprio polverone in seguito ai comportamenti adottati nei confronti di Marco Bellavia.