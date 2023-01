GF Vip, Roberto Ceriotti su Marco Bellavia: “Ho il dubbio che sia stata tutta una montatura”

In questi ultimi giorni le dichiarazioni di Roberto Ceriotti su Marco Bellavia stanno facendo il giro del web. Intervistato da Radio Cusano Campus, l’ex volto di Bim Bum Bam ha messo in dubbio quanto successo al gieffino durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Roberto Ceriotti contro Marco Bellavia. Nel corso della trasmissione radiofonica ‘Che Musica Maestro’, l’ex volto noto di Bim Bum Bam ha messo in dubbio il percorso del suo collega nella casa del Grande Fratello Vip. Questo è quanto rivelato dal conduttore:

Con Marco ho sempre avuto un bel rapporto. Ci siamo sempre frequentati e l’ho sentito anche quando è uscito dalla casa del GF Vip. L’ho seguito all’interno del reality all’inizio e poi ho seguito la vicenda dalle notizie che venivano riportate dalle testate; non ho capito molto cosa sia realmente successo e quanto sia casuale tutta la vicenda… Sicuramente non mi sono piaciute le reazioni degli altri ma ripeto, il dubbio che sia stata una cosa costruita ce l’hanno avuto in molti.

Inoltre il conduttore ha confessato che non parteciperà mai ad un reality, spingando anche i motivi della sua scelta:

Ai reality show dico assolutamente di no. Reality de che? L’unico è il Grande Fratello Vip, il resto sono tutte baggianate scritte da autori. Io nasco come attore, ho recitato tanti anni a teatro e negli sceneggiati e in Bim Bum Bam ritrovai il mio mestiere perché facevamo anche le sit com, non solo conduzione per cui, se dovessero propormi qualche ruolo come attore direi di sì.

L’intervista è poi proseguita con alcune dichiarazioni che Roberto Ceriotti ha rilasciato riguardo Bim Bum Bam. Queste sono state le sue parole:

Sinceramente non so bene perché i ragazzi sono ancora molto attaccati a quella tv dell’epoca, a quei programmi come Bim Bum Bam. Forse perché quello che viene proposto oggi è prettamente spazzatura?

Infine, concludendo, il conduttore ha aggiunto: