GF Vip, Soleil Sorge e Delia Duran: arriva la confessione durante un ballano

Il GF Vip è in continua evoluzione. Gli inquilini della casa di Cinecittà sanno come stravolgere le carte in tavola lasciando sempre il pubblico col fiato sospeso. Ultimamente, a far chiacchierare i telespettatori era stata la diatriba (decisamente poco chiara) tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Fonte studio GF Vip

Quando la modella è entrata nel gioco, il rapporto tra le due donne era stato caratterizzato da un susseguirsi di scontri e confronti. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Quelle che un tempo sembravano essere acerrime nemiche diventano sempre più vicine e complici.

Un esempio lampante sono le varie feste che vengono organizzate dal GF, durante le quali Delia e Soleil sembrano essere migliori amiche. In particolare, durante la festa che si è tenuta ieri nella casa, le due ex rivali si sono abbracciate e Delia Duran si è lasciata andare a impensabili rivelazioni.

Ecco le parole della modella: “No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose”.

“Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci girano”.

Inaspettatamente, Soleil si mostra tutt’altro che restia a seppellire l’ascia di guerra e, anzi, risponde con tutta la disponibilità di cui è capace: “Adesso dici che sei anche felice di conoscermi? Inizi a capire quello che ho fatto? Il fatto che è tutto… Non so a cosa ti riferisci, ma non è assolutamente nulla e mi fa piacere che capisci sempre di più. Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro”.

“Però adesso è surreale il tutto. Però capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio. Ti voglio raccontare alcune cose per fati comprendere meglio. Veramente nonostante tutto voglio che tu abbia un quadro completo”.