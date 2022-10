GF Vip, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis pronti ad aiutare Marco Bellavia

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco e non sono potuti mancare i primi colpi di scena. Il caso di Marco Bellavia ha tenuto incollato allo schermi milioni di telespettatori ed ha mandato su tutte le furie chiunque. In primis, la storia dell’ex gieffino ha toccato il cuore di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ecco cosa ha dichiarato l’opinionista a riguardo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno dichiarato di essere disposti ad aiutare Marco Bellavia. Come già anticipato, la storia dell’ex gieffino ha toccato il cuore dell’opinionista che è andata su tutte le furie per i comportamenti adottati dai concorrenti dall’ex presentatore di Bim Bum Bam.

Sono stati molti i Vip che si sono schierati contro i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra le tante parole non sono passate inosservate quelle di Adriana Volpe. L’ex opinionista del GF Vip ha condiviso un video in cui ha fortemente criticato i comportamenti dei vari Vipponi.

Nel corso delle ultime ore, però, le parole di Adriana Volpe sono state riprese da Sonia Bruganelli la quale, scagliandosi contro l’ex opinionista, ha dichiarato:

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA” riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa.