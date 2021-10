Ancora scontri tra i concorrenti della nuova edizione del GF vip che sembrano avere tutti i nervi molto tesi. La nuova stagione ha preso il via da poco tempo, ma sono già molti gli avvicinamenti che si sono creati tra concorrenti, così come le inimicizie. Di recente, però, a far sussurrare telespettatori è un litigio tra due gieffini che sembravano essere molto affiatati.

A quanto pare però, questa intesa sembra essere venuta meno a causa di vari dubbi e incomprensioni che hanno portato i due concorrenti ad allontanarsi. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Lui sembra molto preso da Sophie e non nega di provare un sentimento forte che lo spinge a voler creare un legame con lei. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, sembra definitivamente convinta a voler interrompere questa frequentazione.

Durante la tredicesima puntata, Sophie e Gianmaria hanno litigato nuovamente dopo aver ascoltato i dubbi sulla loro intesa di Alex Belli, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Questa discussione ha aumentato ancora di più la distanza tra loro. Gianmaria cerca più volte di chiarire rivelando che trascorrerebbe con lei ogni momento della giornata. Sophie invece innalza un muro, scettica davanti alle parole dell’imprenditore: “Gianmaria io non voglio neanche stare dietro ai tuoi malumori, ieri sera sei andato a dormire senza salutare, stamattina ti svegli e non dai neanche il buongiorno”.

I due parlano anche dell’ex fiamma di Antinolfi, Soleil. Lui spiega di non provare più niente per lei, ma la Codegoni non gli crede:

“Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire”.

Fonte studi GF Vip

Gianmaria cerca di trovare un punto di incontro e dimostrare di tenere alla donna, ma Sophie è inamovibile. “Voglio dimostrarti la persona che sono“, dice ancora Gianmaria. “Non mi interessa più. Visto che ti voglio bene ti chiedo di dimostrare chi sei, ma non per me perché con me, ormai è conclusa, ma dimostralo per te stesso e per le persone che ti vogliono bene“.