GF Vip: Stefania Orlando la rivelazione segreta a Adua: “Andrà via lunedì”

Al GF Vip continuano ad essere spifferati vari segreti. È recentissima la notizia di alcune parole sussurrate attentamente all’orecchio. Ma alla regia del GF non sfugge nulla, e la notizia ha già fatto il giro del web. A quanto pare Stefania Orlando, ha fatto una rivelazione incredibile all’orecchio di Adua Del Vesco. Adua, pochissimi minuti fa, stava tranquillamente dipingendo la sua opera per l’asta di beneficenza.

Improvvisamente Stefania Orlando è piombata nella stanza con una notizia importante da rivelare. La Del Vesco, abbastanza stupita, chiede sottovoce alla Orlando: “Lo sai che Tommaso Zorzi vuole andare via?”. Stefania era già al corrente dei fatti, e replica: “Sì, lunedì“. Adua Del Vesco si augura che la decisione non sia definitiva, e dice: “Ma io spero di no, che ci ripensi”. Poi Stefania dice qualcosa di assolutamente inaspettato: “A me non devi dire niente, sto nella stessa situazione”.

Adua Del Vesco rimane attonita. Riesce a pronunciare solo poche parole: “No Stefy, che dici”. La notizia del secondo prolungamento ha reso tutti molto nervosi e instabili. Dopo quattro mesi di reclusione, l’idea di un nuovo slittamento ha turbato tutti i veterani del programma. I concorrenti sono incerti se voler continuare questo percorso.

Ormai la distanza dai propri affetti e il distacco dalla rutine della loro vita, li sta mettendo a dura prova. I due più colpiti dalla notizia sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, l’idea di rimanere è davvero dura da mandare giù. C’è nell’aria l’ipotesi che nella prossima puntata i due pilastri di questa edizione del GF Vip, possano lasciare il reality.

Questa notizia ha già sconvolto i fans. Sono moltissimi quelli che commentano su Twitter: “Non è possibile, senza di voi il GF Vip non esiste”. Ma niente è certo, anche perché gli autori si sono guardati bene dal rivelare le parole che Stefania Orlando ha sussurrato nell’orecchio di Adua.