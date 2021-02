GF Vip: Stefania Orlando piange ed esplode contro i coinquilini

L’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta ha rotto tutti gli equilibri nella casa del GF Vip. Dopo una diretta decisamente estenuante, Stefania Orlando ha avuto un crollo per via della difficile situazione in cui si ritrova ora. Sono molti i gieffini che puntano il dito contro Stefania, reputandola responsabile dell’eliminazione di Mary T.

Per la Orlando, ovviamente, queste accuse non rispondono al vero e la pressione di questa situazione l’hanno portata ad una crisi emotiva e di pianto. Di conseguenza è arrivato lo sfogo della gieffina, che è stato rivolto quasi a tutti i compagni rimanenti. Come prima cosa, la Orlando rifiuta fermamente l’accusa per cui lei viene vista come una calcolatrice, che avrebbe tramato per arrivare all’eliminazione della Ruta.

Ma la gieffina non si limita a questo e ribalta la situazione, sottolineando che i concorrenti che giocano di strategia sono proprio quelli che rivolgono a lei questa accusa. In effetti, la prima a sollevare polemiche è stata Dayane Mello. Per la modella, Stefania Orlando (appoggiata da Tommaso Zorzi) avrebbe la piena responsabilità dell’eliminazione dal GF Vip di Maria Teresa. Stefania non accetta queste parole e cerca un appoggio in Tommaso, sfogandosi con lui. La Orlando ammette che secondo lei i loro compagni di avventura “vedono strategie ovunque”.

Subito dopo, la donna è scoppiata in lacrime insieme a Samantha De Grenet e Adua Del Vesco, a cui continuava a ripetere: “A me dispiace, a me dispiace tanto”. Tommaso Zorzi, durante un confronto con la Orlando, si è fermamente opposto alle accuse rivolte alla gieffina, smentendo ogni strategia: “Trovo assurdo quello che é stato detto”. Stefania allora lancia una frecciatina: il gioco di strategia è altrove, non è lei la calcolatrice.

GF Vip: le parole di Guenda Goria

A parlare dell’eliminazione della Ruta sono stati molti. Una fra tutti, fuori dalla casa, è Guenda Goria. Secondo la figlia, Mary T. sarebbe stata presa sott’occhio da tutti i gieffini, che avrebbero cercato di demolirla. Una cosa è certa: Maria Teresa non ha preso di buon grado l’eliminazione dalla Casa, infatti è uscita dalla porta rossa fortemente innervosita, senza salutare nessuno.