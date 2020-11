Nella puntata di ieri del GF VIP c’è stato il nuovo ingresso di Stefano Bettarini. L’ex calciatore, dopo un mese di isolamento, è finalmente un concorrente a tutti gli effetti. Ma la sua apparizione ha da subito recato qualche piccola tensione, dato che in casa ha incontrato la sua ex: Dayane Mello.

Alfonso Signorini, notata la freddezza tra i due, ha chiamato la modella nel confessionale per saperne di più. La Mello non si lascia pregare e mette subito le carte in tavola. I due si sono conosciuti in un’edizione dell’Isola Dei Famosi in cui rivestiva il ruolo di inviato mentre lei era una concorrente. I due ebbero un flirt proprio sull’isola, e trascorsero una notte insieme, venendo subito immortalati dai paparazzi. Infatti la notizia fu presto pubblicata sul settimanale Chi, in prima pagina.

Dayane racconta: “La mia ultima notte on Honduras l’ho trascorsa con lui. È stata la frequenza di una notte. Questa copertina è una foto rubata. Sono sicura che la cosa sia stata organizzata dal signor Stefano Bettarini solo per un po’ di pubblicità”. Ovviamente la dichiarazione della ragazza non è piaciuta all’ex calciatore.

Quando la Mello è uscita dal confessionale si è trovata dinanzi Bettarini che l’aspettava per un confronto. L’uomo non è stato molto diplomatico e non ha tardato a rispondere: “La nostra non si può chiamare storia. Dayane ha usato un termite di “una notte’. Se l’avevo detto io sarei stato giustamente ripreso. Io non sapevo neanche chi fosse. Fu un autore a dirmi che la signora Mello aveva detto “Mi piace l’inviato”. Poi c’è stato l’incontro è stata li una settimana”.

Lo scontro tra i due si fa acceso. E Stefano mette subito le cose in chiaro:

“Ti sopravvaluti, non sono certo entrato al GF per te, né tantomeno per raccontare la nostra storia. Mi hai dato del co**one e hai detto che ti ho usato per fare una copertina. Io non sapevo nemmeno chi fossi. Gli autori hanno tutte le chat e le foto che mi mandavi quando ero in Honduras. Non ho bisogno di te per finire in copertina, ci finisco anche senza le donna”.

Ci pensa il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, a svelare l’arcano della foto e dei paparazzi, e a tal proposito rivela: “Quella foto è finita nella copertina del settimanale che io dirigo. Sarei ipocrita a non dire la verità. All’Isola c’è un fotografo fisso che è uno dei migliori paparazzi d’Italia e ha fatto il suo lavoro. Stefano non ha organizzato nulla“.

I due decidono di mettere una pietra sopra la questione, soprattutto dopo le scuse della modella a l’ex calciatore.