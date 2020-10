È stato finalmente annunciato l’ingresso di Stefano Bettarini come nuovo concorrente nella casa del GF Vip. Per il momento, i nuovi partecipanti che dovevano entrare a far parte del reality sono stati messi in quarantena, e uno di loro è sotto stretta osservazione, perché risultato positivo al test sierologico del Covid.

Ciò che ancora non si è detto è che l’ingresso di Bettarini nella casa potrebbe creare qualche scompenso a più di una concorrente. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire il perché. Stefano è stato scelto da Alfonso Signorini, proprio per dare quello scossone tanto atteso e che tanto piace al conduttore.

L’ex calciatore, all’interno della casa ha più di qualche interessante conoscenza. Il gossip impazza ed è iniziato lo scavo nel passato per scoprire segreti interessanti. Ma ciò che si scopre crea una trama del tutto inaspettata. Le interessate, in questa vicenda, sono Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci.

GF Vip: I segreti di Bettarini

Bettarini, come ricordiamo tutti, è stato sposato con Simona Ventura per ben 10 anni. L’ex calciatore, però, nasconde diversi segreti. Infatti, dopo la fine del suo matrimonio, ha intrapreso una relazione con Dayane Mello. Una storia breve, nata durante l’isola dei famosi del 2017. Lui, in quella edizione, era l’inviato e lei una delle concorrenti. I due, sull’isola hanno trascorso una notte di passione in una capanna appartata.

Con Elisabetta Gregoraci, invece, c’è stata la collaborazione nella conduzione di Buona Domenica. Si mormorava che tra i due c’era del tenero. Una presunta relazione di cui non è mi avvenuta la conferma, ma neanche mai smentita dai diretti interessati. Sicuramente, la partecipazione dell’ex calciatore al reality metterà in luce molte delle curiosità rimaste ancora segrete.

Alfonso Signorini si darà da fare per svelare e scardinare ancora una volta i segreti della Gregoraci che, a quanto pare, non accennano a finire. Interessante sarà di sicuro la reazione di Pierpaolo Pretelli.