Nel corso di questa edizione del GF VIP, Tommaso Zorzi ha affrontato e superato più di una crisi emotiva. L’influencer ha dichiarato che questa volta, a gettarlo nello sconforto, è la distanza dalle persone a lui care. Pare rattristarlo in particolar modo il distacco con mamma Armanda.

Ma è stata una notizia datagli dagli autori e del reality che ha scatenato la reazione di Zorzi. La redazione del GF VIP ha rivelato a Tommaso di aver recapitato un invito alla mamma Armanda per realizzare un incontro tra i due, ma che la risposta della donna è stata, purtroppo, negativa.

A tale notizia Zorzi è caduto nello sconforto. La redazione dichiara che la signora Armanda, dinanzi la proposta di incontrare suo figlio, avrebbe risposto categoricamente di no. Ma qualcosa sembra non tornare. Il mondo del web, sempre molto attento alle vicissitudini dentro e fuori dalla casa, segnala che qualcosa non torna nella notizia appena data.

Infatti Armanda, la mamma di Tommaso Zorzi, ha appena condiviso su Twitter un post dedicato proprio a suo figlio. La didascalia dice: “Amore di mamma per te qualsiasi cosa“, ad accompagnare una foto che li ritrae abbracciati insieme. Un utente è pronto per ribattere a tali parole e scrive: “Ma come ma non si è appena rifiutata di vedere il figlio?”.

La risposta di Armanda non tarda ad arrivare e, senza giri di parole risponde un categorico: “No”. Sarà tutta una strategia per portare fuori pista l’influencer e poter effettuare una sorpresa davvero inaspettata?

Non ci resta che attendere i risvolti della prossima puntata per saperne di più. In fin dei conti Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero del fatto che la redazione del GF VIP è diabolica. Ci sarà una lettera, un video messaggio o il tanto atteso incontro? Tanti gli utenti pronti a giurare di si.