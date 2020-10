Nella casa del GF Vip come di consueto, arriva il video dei saluti dell’eliminato. Questa settimana il messaggio è di Matilde Brandi, l’ultima concorrete che lunedì ha abbandonato la casa dopo aver perso al televoto.

FONTE CASA GF VIP

Il videomessaggio di Matilde ha creato non pochi scompigli all’interno della casa, sollevando parecchi dubbi e perplessità. L’ex inquilina del GF Vip ha rivelato molti particolari. La Brandi ha schiarito le idee, non solo a Stefania Orlando, ma anche a Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Francesco Oppini si schiera nella zona neutra di tutta la faccenda. Il figlio della Parietti, ultimamente, sta subendo numerosi attacchi sui social. Il mondo del web lo definisce uno stratega. La Ruta, Zorzi e Stefania Orandi, covano del malumore nei confronti di Oppini, per non aver preso posizione nei loro confronti. Secondo i gieffini questa sarebbe stata una mossa da vero: ‘stratega‘.

FONTE CASA GF VIP

Ma cosa è successo? Dopo il messaggio della Brandi, Tommaso Zorzi attacca e litiga pesantemente con Elisabetta Gregoraci. L’influencer senza mezzi termini, definisce la Gregoraci una para****la. Successivamente, ritirati nelle loro stanze, i tre: Ruta, Orlandi e Zorzi, si ritrovano a commentare ciò che è appena successo.

FONTE CASA GF VIP

A tal proposito esordisce Stefania che dice: “L’unico che non mi e chiaro qua è Francesco Oppini, mo l’ho detto“. Immediata la risposta di Zorzi: “Inizia a non essere chiaro neanche a me. Perché allora sei veramente un par**lo, non puoi non prendere posizione su sta roba”.

L’infuencer è chiaramente deluso dalla mancata posizione di posizione Oppini sulle accuse di Matilde. Anche Maria Teresa Ruta esprime il suo parere:

“Che lui dovesse diventare tuo amico, trascinando cosi tutto il gruppo, glielo chiedo da giorni. Lo ha fatto quando è uscito Matilde? Allora mi fa strano. Cioè, io non ci capisco niente, però mi fa strano”

Secondo La Ruta, Oppini si è avvicinato a Tommaso, solo dopo il via libera dell’uscita dalla casa del GF Vip della Brandi.