GF Vip: tre concorrenti misteriose approdano nel reality

Presto il GF Vip tornerà ad allietare gli italiani con le vicende dei concorrenti. La scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata un enorme successo. Questo ha reso i preparativi per la sesta edizione molto attivi, nel tentativo di renderla epica come la precedente. I fans, ovviamente, non trattengono la curiosità e cercano disperatamente qualunque informazione o spoiler che il web riservi.

Sono mesi che corrono diverse voci sui possibili concorrenti. Nessuna notizia ufficiale è stata ancora divulgata dalla regia. Quella che sembra essere più certa è la presenza di Sophie Codegoni, che di recente è ritornata al centro del gossip per la sua presunta relazione con Fabrizio Corona (su cui, però, ancora non si è espressa).

Il format e la conduzione non subiranno mutamenti di nessun tipo. Gli opinionisti saranno certamente nuovi rispetto all’anno passato. I due volti che prenderanno il posto di Pupo e di Antonella Elia nel ruolo di opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Entrambe hanno già confermato la loro presenza e si preparano a vivere questa nuova avventura. Ma nelle ultime ore, addestrare davvero l’interesse del pubblico sono le insistenti voci su 3 possibili futuri gieffini che farebbero sicuramente la gioia degli spettatori.

A quanto pare, infatti, prenderanno parte al programma anche tre sorelle iraniane. La loro presenta sarebbe già confermata e le 3 hanno intenzione di concorrere al montepremi insieme, come un’unica persona. La loro identità, purtroppo, per il momento rimane ancora un mistero: si tratta ancora solo di indiscrezioni che non hanno ricevuto un’ufficializzazione.

Questa voce è messa in circolo dal direttore della rivista nuovo. Queste le sue parole: “Tre ragazze, forse tre sorelle, forse iraniane. Pare che le voglia il GF Vip. Sembra che le tre sorelle potrebbero proprio partecipare come unico concorrente”. Dopodiché, l’appello di Riccardo Signoretti su Instagram per chiunque avesse qualche informazione in più su queste donne misteriose.