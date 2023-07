GF Vip, una coppia avrebbe richiesto ai fan un regalo da 13mila euro: l’indiscrezione choc

Sono molti gli amori nati all’interno della casa del GF Vip. Alcune coppie sono scoppiate mentre altre, invece, continuano a vivere la storia nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia choc proprio in merito ad una delle coppie nate all’interno del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia in merito al GF Vip che ha lasciato tutti senza parole. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che una coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia avrebbe richiesto ai fan un regalo dal prezzo a dir poco stratosferico. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

La notizia choc è stata ricevuta da Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram. Nel dettaglio, un utente ha scritto all’esperta di gossip che c’è una coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip che avrebbe richiesto ai fan un regalo costosissimo: una cucina da 13mila euro.

Queste sono state le parole della segnalazione fatta a Deianira Marzano:

Deia ho scritto anche ad Amedeo ma non mi legge, ti prego assolutamente di lasciarmi nell’anonimato, altrimenti vengo massacrata dal fandom.

E, continuando, la segnalazione prosegue con queste parole:

È dal GF che seguo la coppia … Li adoro, ma francamente oggi mi hanno deluso, il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire. Lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro […]

Infine, concludendo, l’utente ha aggiunto:

Ma ti sembra una cosa normale??? […] Ci sono rimasta male mi sembravano due ragazzi semplici.

È importante sottolineare il fatto che al momento si tratta solamente di un gossip e la notizia è da prendere con le pinze e non sappiamo neanche chi sono i diretti interessati della segnalazione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che sta incuriosendo tutti i fan del Grande Fratello Vip.