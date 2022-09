GF Vip, una ragazza trans confessa: “Sono stata con Luca Salatino, ho i video”

Luca Salatino è uno dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip. Dopo essere stato al centro del gossip a causa della lite con Elenoire Ferruzzi, l’ex protagonista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa in seguito ad alcune rivelazioni fatte su di lui.

Nel giorni scorsi all’interno della casa del GF Vip c’è stata una furiosa lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Stando alle parole di Elenoire, l’ex tronista sarebbe innamorato di lei ma non ammetterebbe ciò che prova per vergogna. In merito alla questione è intervenuta Noemi, una ragazza trans che ha lasciato un’intervista ad Amedeo Venza.

Noemi ha confessato di conoscere l’ex tronista di Uomini e Donne da più di dieci anni e, a riguardo, ha dichiarato:

Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e soprattutto riservato quando si parla di se stesso. Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! Invece di nascondersi ipocritamente solo per la paura del pregiudizio altrui.

Continuando, Noemi ha confessato:

Se posso provare tutto? Ovviamente sì, qualche anno fa facemmo un video, purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per sp******re nessuno ne è in cerca di visibilità, ma mi da ai nervi vedere una persona come Luca Salatino fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa… vorrei dirgli una cosa.

Infine, la ragazza ha affermato:

Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente…sempre!

Come replicherà Luca Salatino alle parole di Noemi? Staremo a vedere.