Arriva una news importante dal Grande Fratello Vip, l’attore Fabio Testi rischia la squalifica per una presunta bestemmia pronunciata mentre stava chiacchierando con Pago.

Questo caso è molto simile a quello di Veronica Angeloni, la pallavolista riuscì a salvarsi camuffando la bestemmia con una parola inventata “Camalow”.

Nel caso di Fabio Testi, invece, il video sembra parlare chiaro ed ora rischia la squalifica per una bestemmia. Il video in queste ore si sta diffondendo in rete.

Al termine della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Fabio Testi dopo essersi salvato dall’eliminazione contro Serena Enardu, si è fermato a parlare con Pago e nonostante non stessero discutendo animamente, si è lasciato andare ad una imprecazione che ora rischia di finire sotto la lente di ingrandimento della produzione, soprattutto perché il video ha già fatto il giro del web.

Fabio Testi, ridendo, avrebbe detto “rcmadò” senza scandire le parole. L’ambiguità delle immagini potrebbe essere un elemento che va a suo favore anche se nelle precedenti edizioni del reality, altri concorrenti sono stati squalificati per lo stesso motivo.

In questi anni sono stati diversi i concorrenti ad essere stati squalificati per aver bestemmiato, ad esempio ricordiamo Marco Predolin e Gianluca Impastato.

Entrambi si erano lasciati sfuggire una bestemmia. Fondamentali sono gli spettatori che sui social fanno circolare il video che li incastra. Accadrà lo stesso per Fabio Testi? Staremo a vedere.

Intanto sui social il pubblico si divide. C’è chi lo difende e sostiene che si tratti anche di un tipico intercalare veneto. Al dire il vero, la maggioranza degli utenti social pensa questo ma c’è chi afferma che si tratta di una bestemmia e quindi merita la squalifica come è accaduto ad altri concorrenti che in precedenza hanno partecipato al Grande Fratello Vip.