Giacomo Czerny, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha rifiutato di lavorare con Maria De Filippi. Il ragazzo ha la passione per il videomaking e proprio il video di presentazione confezionato da lui lo ha portato sul trono. Tempo fa, Maria De Filippi aveva pensato ad un posto per lui.

Si sa, la conduttrice se si prende a cuore i ragazzi, riesce sempre a dargli l’opportunità di far carriera e proprio tempo fa, lei, aveva dichiarato di avergli offerto un lavoro:

Quando l’ho conosciuto mi ha detto che fa il videomaker. La presentazione del trono era fatta da lui. Gli ho detto che se vuole continuare a lavorare come videomaker qui dentro lo può fare. Non ho nessun problema, possiamo dirlo.

Se in un primo momento il ragazzo aveva accettato l’offerta, ora sembra averci ripensato. Al Magazine di Uomini e Donne ha spiegato i motivi, non ci sarebbe affatto nulla di personale:

Ci abbiamo riflettuto: tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta. A settembre, quindi, non andrò a Roma. Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi.

Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta. Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto ad offrirmi. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita.