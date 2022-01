Un brutto periodo per Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello VIP, la donna è costantemente sotto attacco e dopo che anche Biagio D’Anelli ha abbandonato la casa, la donna non trova pace.

Ora, sembra che anche Giacomo Urtis, abbia qualcosa da dire su Mariana Trevisan. Un suo amico, infatti, sembra aver frequentato la donna prima di entrare nella casa, si tratterebbe del famoso “Vito”.

Il chirurgo dei VIP ha spiegato che Vito avrebbe fatto molti regali alla donna, e di un certo tenore e l’ha anche ribadito dopo che si è scatenata la polemica: “Ragazzi è tutto vero. Non è che me l’ha detto un conoscente. Il suo ex è uno dei miei migliori amici. Lui mi ha assicurato tutto quello che ho detto su quei regali.“

A replicare a queste parole è l’ex marito di Miriana Trevisan, il cantante Pago che avrebbe replicato alle pesanti accuse.

Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.