“Giacomo Urtis e Mario Ermito hanno consumato. Li ho sentiti”: parla la showgirl

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nati tanti amori e flirti inaspettati. La settimana scorsa però, sui social è tuonato un gossip davvero incredibile. Sembra che nella casa Mario Ermito e Giacomo Urtis si siano scambiati effusioni sotto le coperte.

Se Giacomo Urtis è apertamente dichiarato omosessuale, Mario Ermito non ha mai fatto parola sul suo orientamento sessuale che tutti danno per scontato sia etero.

Al contrario, sui social qualcuno ha rivelato che il ragazzo sarebbe bisex e questo spiegherebbe i gossip nati intorno all’amicizia speciale nella casa. Ora, a parlare è una nota showgirl.

Francesca Cipriani, molto amica del chirurgo dei VIP, ha raccontato al programma radio fonico Radio Radio Non succederà più di Giada Micheli quanto ascoltato a casa dell’amico chirurgo.

Giacomo Urtis ha risposto alle voci in modo molto vago: “Siete tremendi, abbiamo cucinato insieme, volete spoilerare tutto. Mario Ermito la mia metà della mela? Adesso lui è tornato a casa sua a Taranto“.

Al contrario Mario Ermito ha smentito ogni voce. A Superguidatv ha infatti spiegato:

Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia.