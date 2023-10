Giacomo Urtis, il nuovo fidanzato è un tik toker 19enne? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Giacomo Urtis avrebbe trovato una nuova fiamma. Il nuovo fidanzato del celebre chirurgo sarebbe un tik toker 19enne. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giacomo Urtis è uno dei personaggi televisivi più popolari e chiacchierati nel mondo del web e dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore, il chirurgo dei vip è finito al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stato un video diventato virale in rete.

Nel dettaglio, durante queste ultime settimane, il diretto interessato si è mostrato più volte insieme ad un tik toker 19enne. Infatti, il medico chirurgo ha pubblicato una serie di video e foto in cui si mostra insieme al ragazzo in questione. Dinanzi a tali filmati, il web si è diviso in due parti: c’è chi sostiene che si tratti solo di un rapporto di amicizia e chi invece crede che si tratti di una vera e propria relazione.

Addirittura, qualcun’altra sostiene che Giacomo Urtis e il tik toker 19enne si stanno rendendo protagonisti di una messa in scena con lo scopo di ottenere visibilità. In ogni modo, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.

Giuseppe D’Anna: chi è il presunto fidanzato di Giacomo Urtis

I filmati e le immagini in cui Giacomo Urtis si mostra insieme al tik toker 19enne hanno lasciato il web senza parole. Ma chi è l’identità del ragazzo di cui il chirurgo si sarebbe invaghito? Il 19enne si chiama Giuseppe D’Anna ed è un famoso tik toker. Nel dettaglio, non abbiamo a disposizione molte informazioni circa la sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che è diventato famoso grazie alla finta “relazione” con sua nonna di 76 anni.