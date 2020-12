Giacomo Urtis, il suo ex fidanzato è famosissimo ma sapete perché si sono lasciati?

Giacomo Urtis è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso degli anni passati, il celebre chirurgo dei personaggio famosi ha avuto una storia d’amore con una persona molto noto sia in televisione che nei social. Ecco chi è il suo ex fidanzato.

Una delle vecchie fiamme di Giacomo Urtis è Rodrigo Alves, il celebre personaggio che tutti chiamano il Ken umano. Si tratta dell’uomo che si è sottoposto a diversi interventi chirurgici per assomigliare il più possibile ad una bambola maschile vivente. Ma come è nata la storia dei due e perché si sono lasciati? Scopriamolo insieme!

La storia tra Giacomo Urtis e Rodrigo Alves è stata breve ma intensa. Stando a quanto dichiarato dallo stesso chirurgo, i due si sarebbero incontrati in un ristorante e proprio lì è scattata la scintilla:

La nostra storia è cominciata in un ristorante. Ci ha presentati un giornalista, un amico in comune

Sempre Giacomo Urtis ha affermato di aver provato un forte sentimento nei confronti del suo ex fidanzato ma la lontananza tra i due è stata più forte. La loro relazione sembrerebbe essere giunta a capolinea a causa dei loro rispettivi impegni:

Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra dove vive quando è in Europa. Siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni, e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei a un legame importante.