Giacomo Urtis mostra le sue “nuove labbra”: il risultato dell’intervento chirurgico

Nel corso degli ultimi giorni, Giacomo Urtis si è sottoposto ad un altro intervento di chirurgia estetica. A diffondere l’annuncio sui social è stato lui stesso pubblicando una serie di foto per mostrare il risultato dell’operazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giacomo Urtis è uno dei personaggi famosi più popolari e chiacchierati nel mondo del web. Il celebre chirurgo estetico non è mai soddisfatto del proprio aspetto, pertanto nel corso degli anni si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica.

Nonostante le numerose operazioni, il medico pensa sempre a come migliorarsi ricorrendo ai ritocchini e questa volta ha deciso di dare un aspetto migliore alle sue labbra. Infatti, Giacomo ha optato per un Lip Lift. Si tratta di un piccolo intervento chirurgico mirato al miglioramento della forma delle labbra. L’operazione in questione consiste nell’asportazione di una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che si trova tra il vermiglio e il naso.

In questo modo, il vermiglio si solleva donando alle labbra più volume. Grazie a questo intervento di chirurgia estetica, De Urtis non avrà più bisogno di ricorrere ai filler di acido ialuronico. A mostrare il risultato a tutti i suoi fan è stato lui stesso attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Botoxini, tutti mi state chiedendo cosa ho fatto ieri il sala chirurgica: ho fatto un interventino. Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti.

Il prezzo dell’operazione è di circa 2000-3000 euro. Tuttavia, è sconsigliato a chi ha i denti incisivi storti. Inoltre, con questo tipo di operazione, il chirurgo deve essere capace di nascondere alla perfezione la cicatrice sul sul contorno della parte inferiore del naso.