Delia Duran è una delle finaliste del Grande Fratello Vip, ma fuori dalla casa si continua a parlare della relazione con Alex Belli.

Giacomo Urtis, a Pomeriggio Cinque, ha fatto altre confessioni scottanti sulla coppia. E ha parlato del famoso regalo di compleanno fatto dalla Pantera del Sud America all’attore di Centovetrine.

La “chimica artistica” in quell’occasione è stata a quattro e il chirurgo dei VIP era al corrente di molti dettagli, raccontando:

Barbara vuoi lo scoop choc? Sei tu Stella che stai addosso ad Alex, perché io so che Delia per il compleanno di Alex gli ha regalato un bel menage a trois. E tu non c’eri in questo trio. Anzi, c’era pure un quarto e tu non c’eri.

E il chirurgo ha svelato che questa famosa Stella, amica della coppia, non era presente:

Tu c’eri Stella? No non c’eri tra questi. Barbara sì, era un compleanno di Alex e lei ha voluto fargli questo regalo speciale. Delia, Alex, un’amica di lei e un’altra persona ancora. A me questi dettagli me l’ha detta una persona che li conosce. Però non hanno chiamato Stella, non la volevano in questo gruppo.

Stella Starlight alla fine ha confermato le parole del chirurgo svelando però:

Io il 22 di dicembre del 2021 c’ero al suo compleanno. I compleanni sono tanti, quindi dipende di che anno parli. Ok, non c’ero, magari ero impegnata quella sera lì, cosa ne sapete. Proprio perché si parla di amore libero, ognuno è libero di fare quello che sente. Questa vicenda di cui parla Giacomo Urtis non è successa nel 2021, ma un altro anno.

Alla fine Giacomo Urtis ha sganciato l’ennesima bomba: “Sì a Sanremo l’hanno visto con un’altra. Questa mia amica l’ha beccato con una giovane bella e mora. Verissimo l’hanno visto, così mi hanno detto. Io ve lo volevo dire e ve l’ho detto.”