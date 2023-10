A quanto pare, Giacomo Urtis, il noto chirurgo e volto della televisione, pare aver ufficialmente dimenticato Fabrizio Corona e la grande delusione avuta dalle sue dichiarazioni. Precisamente, il re dei paparazzi aveva smentito il loro matrimonio.

A quanto pare, il chirurgo, volto della televisione ed ex gieffino, aveva creduto fortemente alle parole che Fabrizio Corona gli aveva confessato sulla loro storia. Ma ciò che ha dichiarato Corona a Belve, lo ha completamente lasciato di stucco.

In particolare, il re dei paparazzi, che ora sta smascherando alcuni giocatori di Serie A affetti da ludopatia, aveva confessato all’interno del programma di aver strumentalizzato la loro storia solamente per creare gossip.

Giacomo Urtis ritrova l’amore: ecco chi è il nuovo compagno dopo Fabrizio Corona

Nelle ultime ore è giunta una notizia incredibile, riguardo a Giacomo Urtis. A quanto pare, il noto chirurgo ed ex gieffino, ha trovato un nuovo amore capace di risollevarlo dopo la grande delusione ricevuta da Fabrizio Corona.

Quest’ultimo, aveva fatto in modo che Urtis si fidasse ciecamente di lui, per poi smentire tutto durante la sua intervista a Belve. Oltre che ad aver smentito il matrimonio, il re dei paparazzi ha ammesso di aver creato tutto per alimentare il gossip estivo.

Ma, a quanto pare, Giacomo Urtis è riuscito a smaltire la grande delusione sul presunto flirt con Fabrizio Corona. Come ha mostrato sui social, pare che il noto chirurgo abbia finalmente trovato la serenità.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Giacomo si è mostrato a bordo di una Ferrari rosso fuoco, ma non da solo. Difatti, si è mostrato in compagnia di un uomo del quale non si conosce l’identità.

Non essendoci molti dettagli su chi possa essere, tutti si sono soffermati sulle loro mani intrecciate, segno che tra i due c’è un sentimento ben più forte di una semplice ed innocente amicizia. Ricordiamo che Giacomo Urtis sta attraversando una transizione.

Cioè un percorso molto delicato ed importante per poter essere effettivamente del se**o opposto al suo. Ma per ora, pare che sia concluso, difatti più volte ha scritto ai propri fan “Chiamatemi Genny”. Ciò che tutti ora vogliono capire è, chi è l’uomo misterioso che accompagna Giacomo Urtis sulla Ferrari? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.