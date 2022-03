Giacomo Urtis sapeva della relazione tra Corona e Sophie e svela: “Cosa ho visto prima del GF Vip”

Alfonso Signorini nel corso della scorsa puntata ha mostrato nella casa l’intervista rilasciata da Fabrizio Corona al settimanale Chi dove ha rivelato di aver avuto una storia con Sophie Codegoni.

Ma non è tutto perché secondo Corona la ragazza è ancora innamorato di lui e Alessandro Basciano non è il ragazzo giusto per lei.

Il conduttore ha mostrato il contenuto dell’intervista ad entrambi i diretti interessanti. Sophie ha tutto sommato confermato la storia dicendo però che si è conclusa diversi mesi prima del suo ingresso in casa. Alessandro si è detto stupito da queste frasi anche se è sicuro dei sentimenti di Sophie.

Fonte: web

Ma prima di svelare il tutto, Alfonso ha chiesto delucidazioni anche a Giacomo Urtis legato da un sentimento di amicizia con Corona.

“Cosa so di questa storia? Alfo tu lo sai che sono una tomba e non dico mai niente. Vuoi che dica quello che so? Ok, sì io sapevo di questa cosa, ero a conoscenza della loro relazione. Posso dire che è tutto vero quello che dice Fabrizio. Cosa ho visto prima del GF Vip? Lei a casa di Fabrizio. Io Sophie l’ho vista la prima volta proprio a casa di Fabrizio ed è lì che è nata la nostra amicizia. Se devo essere sincero ho notato che era più innamorata lei di lui, questo è quello che ho notato” – ha detto il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis.

Ma anche Soleil ha svelato a Signorini di essere a conoscenza della relazione tra la Codegoni e Fabrizio Corona.

“Sì io sapevo tutto certo. Non so quanto è durata la loro relazione. Diciamo che non so i dettagli, però prima del reality ho conosciuto Sophie e Fabrizio. Parlando con loro sono venuta a sapere tutto. Poi qualcosa era uscito pubblicamente e tra amici si chiacchiera e mi hanno detto delle cose. Però non so nulla di dettagliato, soltanto che stavano insieme” – le parole dell’influencer.