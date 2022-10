Giaele De Donà rischia il matrimonio? Il marito dell’ex gieffina è sparito

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il matrimonio di Giaele De Donà con Bradford Beck potrebbe essere a rischio. Al celebre imprenditore non sarebbero piaciute alcune dichiarazioni rilasciate da sua moglie all’interno del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Giaele De Donà è una delle concorrenti più chiacchierate di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Al programma condotto da Alfonso Signorini la gieffina aveva spiegato il suo concetto di amore dichiarando di avere un matrimonio aperto con Bredford Beck.

Malgrado i due siano d’accordo nell’avere una relazione aperta, al celebre imprenditore non sono passati in osservati alcuni comportamenti della gieffina all’interno della casa più spiata d’Italia. A rivelarlo è stato un amico di famiglia:

Lui è arrabbiato perché lei ha reso note cose segrete del loro rapporto. Perché sì, hanno un legame aperto, ma che non può essere accessibile in profondità. Lui ha degli incarichi importanti e istituzionali e voleva rimanere nell’ombra.

Per questo motivo adesso il matrimonio della modella potrebbe essere a rischio. Ad arricchire sempre più di dettagli la questione è stata Samara Tramontana a Casa Pipol in cui ha rivelato che l’uomo sarebbe stato infastidio dall’avvicinamento di sua moglie ad Antonino Spinalbese:

Ho uno scoop. Come sappiamo il marito di Giaele De Donà ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa. Però non è successo niente. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?