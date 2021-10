Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più conosciuti in televisione e nei suoi tanti anni di esperienza ha avuto modo di conoscere molti colleghi. Tra questi anche i prematuramente scomparsi Fabrizio Frizzi e più recentemente Raffaella Carrà.

Proprio di Raffaella Carrà si è parlato molto, sopratutto per il modo in cui ha cercato di tenere nascosta la malattia. Giancarlo Magalli ha svelto che l’unico a conoscenza dei gravi problemi di salute della donna era Sergio. Japino

L’unico che lo sapeva era Japino. Lei aveva capito che era una strada senza ritorno e gli aveva lasciato indicazioni per il funerale e altre cose. Japino vive nelle Filippine da qualche anno, là ha delle attività attività; poi è tornato in Italia ed è stato vicino a Raffaella fino alla fine. La loro è stata una storia d’amore diventata poi amicizia, un rapporto bellissimo che purtroppo è finito come sappiamo