Il conduttore Giancarlo Magalli sta meglio. Da tempo il noto presentatore televisivo sta affrontando, insieme ai medici, una neoplasia che gli è stata diagnosticata. Le sue condizioni di salute ora sarebbero decisamente migliorate, grazie ai trattamenti ai quali si è sottoposto. Anche se manca ancora un esame per poter fare un bilancio definitivo.

Credit: Mediaset

Le terapie contro il linfoma che i medici hanno diagnosticato a Giancarlo Magalli hanno funzionato. Pare che la neoplasia sia regredita, come raccontato recentemente in televisione, dove ha parlato del tumore alla milza che lo ha provato nel corpo e nella mente.

A TvBlog, il conduttore de I fatti vostri, celebre trasmissione di RaiDue, ha raccontato i mesi duri della terapia. Lui è ottimista in merito alle cure. Manca solo una TAC per capire quanto sia migliorata la sua situazione sanitaria.

Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate. Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva.

Queste le parole di Giancarlo Magalli, che era andato dai medici per un’infezione, prima di scoprire di avere un linfoma alla milza. Le cure sembrano funzionare e il conduttore è tornato al 90% alla sua vita di prima. Ma gli manca tanto lavorare.

Credit: Mediaset

Giancarlo Magalli sta meglio, ma vorrebbe presto tornare a lavorare

Giancarlo Magalli si dice rammaricato del fatto che non ci siano trasmissioni per lui, anche se adesso non se la sentirebbe di condurre un programma giornaliero. Vorrebbe qualcosa di leggero per poter ripartire.

Credit: Mediaset